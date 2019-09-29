Beşiktaş, Burak Yılmaz’dan yoksun çıktığı ilk 4 haftada sadece 4 puan alabildi. Yıldız futbolcu, geçtiğimiz hafta Başakşehir maçıyla birlikte sahalara döndü. Kara Kartal, sahasında 1-0 yenik duruma düştüğü bu mücadelede Burak’ın yaptırdığı ve ardından gole çevirdiği penaltıyla puanı kurtardı. Kaptan, sezona çok kötü başlayan takımını Trabzonspor maçıyla birlikte ayağa kaldırmaya kararlı. Burak, bu zorlu mücadeleye özel çalışmalarla hazırlandı.

‘Sorumluluk bizde’

Milli golcü bir yandan da arkadaşlarıyla yaptığı toplantılarla Trabzonspor maçının önemine değindi. Burak’ın, Fikret Orman’ı erken seçim kararı almaya kadar götüren kötü sonuçlardan futbolcular olarak kendilerinin sorumluğu olduğunu vurguladığı öğrenildi. Yıldız futbolcu, arkadaşlarına, Trabzon’da kazanarak yeni bir sayfa açabileceklerini hatırlatarak herkesin elinden gelenin fazlasını vermesi gerektiğini anlattı.

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