Burak Yılmaz şov!

Burak Yılmaz, dünkü idmanda ortaya koyduğu performansla takım arkadaşlarına zor anlar yaşattı.

30 Mart 2019, Cumartesi 06:29
- A +
Burak Yılmaz şov!

Burak Yılmaz, Milli Takım'daki etkili görüntüsünün ardından geri döndüğü Beşiktaş’ta da hız kesmiyor... Spor Toto Süper Lig’de 27. hafta mücadelesinde 8 Nisan pazartesi günü Çaykur Rizespor’a deplasmanda konuk olacak Siyah-Beyazlılar’ın dün yapılan takım çalışmasında da ön plana çıkan isim Burak Yılmaz oldu.

Yıldız futbolcu, özellikle çift kale maç çalışmasında attığı gollerle antrenmana damgasını vurmayı başararak Rize mücadelesi öncesinde hazır olduğunu gösterdi.

Bu haberi de okudularBurak Yılmaz'a büyük övgü: Golcünün kralı!


YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.