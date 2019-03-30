Burak Yılmaz şov!

Burak Yılmaz, Milli Takım'daki etkili görüntüsünün ardından geri döndüğü Beşiktaş’ta da hız kesmiyor... Spor Toto Süper Lig’de 27. hafta mücadelesinde 8 Nisan pazartesi günü Çaykur Rizespor’a deplasmanda konuk olacak Siyah-Beyazlılar’ın dün yapılan takım çalışmasında da ön plana çıkan isim Burak Yılmaz oldu.

Yıldız futbolcu, özellikle çift kale maç çalışmasında attığı gollerle antrenmana damgasını vurmayı başararak Rize mücadelesi öncesinde hazır olduğunu gösterdi.

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