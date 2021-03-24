Burak Yılmaz: Sorumluluğumuzun farkındayız

A Milli Takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk karşılaşmasında Hollanda'yı 4-2'lik skorla mağlup etti.

Hat-trick yapan Burak Yılmaz, maç sonunda "Önce hocama, sonra takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Güzel geceydi. Sorumluluğumuzun farkındayız. Bu güzel takıma her şey yakışıyor. Avrupa Şampiyonası'na tarih yazarak giden biziz ama Uluslar Ligi'nde küme düşen de biziz. Milli maç bizi birbirimize bağlıyor. Bunun bilincindeydik. 3 ay sonra kamp oldu, severek özlemiş olarak geldik. Gurur verici bir olay. Hocalar masaları ayırıyor hep birlikte oturuyoruz diye. Hollanda 1 numaralı rakibimizdi, kazanarak başladık. Gururluyuz. 1-2 saat sonra bu maçı unutup Norveç maçına konsantre olacağız" dedi.







