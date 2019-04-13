Burak Yılmaz: Sonuna kadar şampiyonluğu kovalayacağız!

Burak Yılmaz'ın maç sonu değerlendirmeleri şu şekilde:

"Bize de onun gibi anılma şansı versin Allah"

Başta Fenerbahçe camiası olmak üzere tüm futbol camiasının başı sağ olsun. Onlar gibi olamasak da, bu dünyadan gidince Allah onun gibi anılma şansı versin. Bu hafta da benim anneannem rahmetli oldu, gidememiştim cenazesine. Acısını e kadar hafifletir bilemiyorum ama bugünkü golümü de anneme armağan ediyorum.

"Şampiyonluğu kovalayacağız"

Karşımızda çok çok iyi bir takım vardı. Böyle maçlarda gol atmak çok daha önemli. Biz her maça kazanmak için çıkıyoruz. Son haftaya kadar şampiyonluğu kovalayacağız. Yarın da ne olacağı belli olmaz. Önemli bir maç. Matematiksel şansımız sona erinceye kadar peşinden gideceğiz şampiynluğun.

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