Burak Yılmaz şoku! Antalyaspor maçında yok!

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş sahasında BB Erzurumspor ile karşı karşıya geldi.

Beşiktaş’ın yeni transferi Burak Yılmaz, 4072 gün sonra Dolmabahçe’de sahaya çıktı. Isınma sırasında tribünlerin bir kısmı Burak Yılmaz’ı ıslıklarken, bir kısmı ise alkışlarla oyuncuya destek verdi. Maç öncesinde kadroların anons edilmesi sırasında Burak Yılmaz’ın adının okunmasının ardından, tribünlerden ıslık sesleri duyuldu.

Antalyaspor maçında yok

Dakikalar 38'i gösterdiğinde sarı kart gören Burak Yılmaz cezalı duruma düştü. Rakibine yaptığı hareket sonrasında hakem Mustafa Öğretmenoğlu tarafından sarı kartla cezalandırılan Burak yılmaz, önümüzdeki hafta oynanacak Antalyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Ligin ilk yarısında Trabzonspor'la 7 lig mücadelesine çıkan ve bu karşılaşmalarda 3 sarı kart gören golcü futbolcu, bu maçla birlikte 4. sarı kartını görerek Antalyaspor deplasmanında cezalı duruma düştü.

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