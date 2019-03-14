Burak Yılmaz sınırları zorlayacak

Kara Kartal’ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz, ara transfer döneminde katıldığı Siyah- Beyazlılar’daki macerasına iyi bir başlangıç yaptı. Beşiktaş formasıyla çıktığı 7 karşılaşmada rakip fileleri 5 kez havalandıran ve 1 de asist yapan 33 yaşındaki futbolcu, hedefini belirledi.

Takımın uzun süredir yaşadığı en büyük sorun olan golcü problemini tek başına sonlandıran tecrübeli futbolcu, Spor Toto Süper Lig’de kalan 9 haftada skor sayısını 15’e taşımayı hedefliyor.

Deneyimli oyuncu sırasıyla, Göztepe, Rizespor (d), Başakşehir, Sivasspor (d), Ankaragücü, Galatasaray (d), Alanyaspor, Trabzonspor(d) ve Kasımpaşa’yla oynanacak karşılaşmalarda rakip fileleri toplamda 10 kez daha sarsmayı planlıyor.

Güneş’ten de tam destek...

Skor konusundaki hedefini teknik direktör Şenol Güneş’le paylaşan Burak Yılmaz’a, deneyimli çalıştırıcıdan da tam destek geldi. Güneş’in, bu doğrultuda takımın birinci penaltıcısı olarak Burak Yılmaz’ı belirlediği kaydedildi.

Öte yandan Konyaspor karşılaşmasında klas bir frikik golüne de imza atan Burak’ın; Kagawa ve Adem Ljajic’in ardından duran topları kullanacak üçüncü isim olarak seçildiği de bildirildi.

Milli forma için saatleri sayıyor!

Beşiktaş formasıyla ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çeken ve form olarak eski günlerine döndüğünü gösteren Burak Yılmaz, A Milli Takım’a geri dönüş için artık saatleri sayıyor.

Burak, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş’in yarın açıklayacağı 22 Mart’ta Arnavutluk ve 25 Mart’ta Moldova’yla oynanacak Euro 2020 Elemeleri mücadelelerinin kadrosunda yer aldığının resmen açıklanmasını bekliyor.

Tecrübeli futbolcu, Ay- Yıldızlı formayı son olarak 6 Ekim 2017’de İzlanda’yla oynanan Dünya Kupası Elemeleri I Grubu karşılaşmasında sırtlamıştı.