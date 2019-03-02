Burak Yılmaz seriyi bitirme peşinde!

Beşiktaş'ın deneyimli hocası Şenoş Güneş, 9 maçta 5 galibiyet ve 4 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen Kayserispor’u Burak Yılmaz’la yıkmayı planlıyor.

02 Mart 2019, Cumartesi 06:31
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Burak Yılmaz seriyi bitirme peşinde!

Spor Toto Süper Lig’de bugün saat 16.00’da Kayserispor’a konuk olacak Siyah- Beyazlılar, bu karşılaşma öncesinde takımın yıldız golcüsü Burak Yılmaz’a güveniyor. Fenerbahçe’yle oynanan derbide attığı 2 golle yıldızını parlatan tecrübeli futbolcu, bugünkü mücadelede de rakip fileleri havalandırmaya devam etmenin hesaplarını yapıyor.

Teknik direktör Şenol Güneş, takımın başına Hikmet Karaman’ın gelmesinin ardından ligde çıktığı 9 maçta 5 galibiyet ve 4 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen Kayserispor’u Burak Yılmaz’la yıkıp İç Anadolu ekibine Karaman’la ilk yenilgisini yaşatmayı hedefliyor.

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