Burak Yılmaz: Şampiyonluğa inanıyoruz!

Beşiktaş’ın en önemli yıldızlarının başında gelen Burak Yılmaz, Konyaspor maçı öncesi ligde forma giydiği son 3 maçta da gol atamıyordu. Mücadele öncesi gol sözü veren Burak, Konya deplasmanında görevini yaptı ve takımına galibiyeti getiren golü atmayı başardı.

Şampiyonluğa sonuna kadar inandıklarını belirten tecrübeli futbolcu, “Birçok takım yarışın içinde yer alıyor. Biz hiçbirinden geride değiliz. Herkes kayıp yaşayabiliyor. Ligde ilk devre öncesi kalan 5 maçta 15 puan alırsak, çok önemli bir iş başarmış oluruz. Çok tempolu bir lig geçmesini bekliyorum” ifadelerini kullandı.

‘Eleştirilere açığım’

Kendisinden beklentilerin yüksek olduğuna dikkat çeken 34 yaşındaki forvet, “Burak Yılmaz deyince herkesin aklına sadece gol geliyor. Başkalarının kaçırdığı pozisyonları ben atamayınca tepki oluyor. Olumsuz tepkilere rağmen her türlü eleştiriye açık ve saygılıyım. Emeğimizin karşılığını almaya çalışıyoruz. Taraftarlarımızdan biraz daha anlayış, hoşgörü ve destek bekliyoruz. Çünkü başka Beşiktaş yok” açıklamasını yaptı.

Orhan Yıldırım