Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay’ı geride bıraktı

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 10. ve son hafta maçında Karadağ'a konuk olan A Milli Futbol Takımımızda Burak Yılmaz, 21. kez A Milli formayla kaptan olarak sahaya çıkarak Rıza Çalımbay’ı geride bıraktı.

Milli Takımımızın golcü futbolcusu Burak Yılmaz, Karadağ karşısında 21. kez kaptan olarak sahaya çıkarak şu anda Sivasspor 'un teknik direktörlüğünü yapan Rıza Çalımbay’ı geride bırakmayı başardı ve bu alanda 9. sıraya yükseldi.







