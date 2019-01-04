Burak Yılmaz resmen Beşiktaş'ta! Borsaya bildirildi

Trabzonspor, Burak Yılmaz'ın transferi için Beşiktaş ile anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi.

04 Ocak 2019, Cuma 11:38 Son Güncelleme:
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Burak Yılmaz resmen Beşiktaş'ta! Borsaya bildirildi

Beşiktaş, Burak Yılmaz için Trabzonspor'a 8 milyon 429 bin TL bonservis bedeli ödeyecek. Trabzonspor, Burak Yılmaz'ın 2.1 milyon Euro alacağından 450 bin Euro indirim yaptığını ve 1.7 milyon Euro'da uzlaşıldığını açıkladı. Bu para da 2019-2020 döneminde 3 taksit şeklinde ödenecek.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklama şöyle;

Profesyonel futbolcu Burak Yılmaz'ın transferi konusunda Beşiktaş A.Ş. ile anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre; Beşiktaş A.Ş., şirketimize, sözleşme fesih bedeli olarak KDV dahil 8.429.708.-TL ödeyecektir.

Ayrıca; Şirketimiz ile Burak Yılmaz arasındaki 06.08.2017 başlangıç ve 31.05.2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir.

Yapılan fesih anlaşması ile, Burak Yılmaz'ın şirketimiz nezdinde tahakkuk etmiş olan 2.155.000.-€ tutarındaki alacağından 450.000.-€ indirim yapılarak 1.705.000.-€ olarak uzlaşılmış,

uzlaşılan bu tutarın 6.25 kur üzerinden 10.656.000.-TL olarak sabitlenerek 08/2019, 12/2019 ve 02/2020 dönemlerinde, üç taksit halinde ödenmesi kararlaştırılmıştır. 

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