Burak Yılmaz: PSG önünde şampiyon olmak çok farklı

Lille ile Fransa Ligue 1'de şampiyon olan milli oyuncular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik, Euro 2020 hazırlıkları için Türkiye'ye geldi. Üç oyuncu gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'Kariyerimde çok önemli bir şampiyonluk'

Burak Yılmaz, "Çok mutluyuz ve gururluyuz. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Artık bunu üzerimizden atarak milli takıma gidip oraya konsantre olacağız. Yaşadığımız kolay bir şey değil, kolay da elde edilecek bir şey değil

Herkes bu şampiyonluğu ayrı bir yere koyuyor. Tabii ki benim kariyerimde çok önemli bir şampiyonluk. Paris Saint-Germain gibi her yönden güçlü bir camianın önünde lider bitirmek ve şampiyon olmak çok daha farklı bir duyguydu"

EURO 2020'nin ilk maçında İtalya ile karşılaşacak milli takımımızın kaptanı, "İtalya maçına hazırlanmak için zamanımız var. Bunun heyecanını yaşıyoruz ve oynayacağımız takımın da farkındayız. Önce hazırlık maçlarımız var, onları geçerek İtalya'ya karşı da ciddi bir şekilde hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

'İtalya'dan çekinmiyoruz, saygı duyuyoruz'

Serie A'da Juventus forması giyen milli futbolcu Merih Demiral'ın İtalya Milli Takımı'nda da yer alan arkadaşları için, "Burak ağabeyin gollerini gösteriyorum. Onlar da bizden biraz" çekiniyor açıklaması konusunda ise deneyimli oyuncu,

"Yok çekinmezler, İtalya defans hattıyla ekol olmuş bir takım. Kimse kimseden çekinmez. Onlar benden çekinmez, biz de onlardan çekinmiyoruz, saygı duyuyoruz. Neler olacağını göreceğiz" yorumunu yaptı.

Yusuf Yazıcı: Şampiyonluk bize farklı bir özgüven kattı

Şampiyonluk duygusunu anlatmanın zor olduğunu dile getiren Yusuf Yazıcı ise "Çok mutluyuz ve yorgunuz. Hayatımızın belki de unutulmayacak anını yaşadık. Hem Burak ağabey, hem Zeki, hem de Mustafa'nın orada oluşu bizi daha mutlu etti. Trabzon'dan ayrılırken de ülkemi Trabzon'u en iyi şekilde temsil etmek istediğimi söyledim. Bu söylediklerimin karşılığını almak beni çok mutlu ediyor. Çok gururluyum bunun için. Anlatılamayan, yaşanması gereken duygular. İnşallah Allah bize daha fazlasını nasip eder" dedi.

Lille ile elde ettikleri şampiyonluğun öz güven kazandıracağına vurgu yapan 24 yaşındaki orta saha, "Şampiyonluğun bize çok farklı bir öz güven katacağını düşünüyorum. Milli takımdaki arkadaşlarım da kendi kulüplerinde iyi performanslar gösterdiler. Onlar da milli takım için en iyi performanslarını ortaya koyacak. Her şey bizim için güzel gidiyor, öyle devam edecektir. Milli takım kamplarına gelirken çok mutlu oluyoruz. Bunu Burak ağabey ve Zeki ile de konuşuyoruz. Oradaki arkadaşlığı, birlik beraberliği özleyerek milli takıma geliyoruz. Milli takımda güzel şeyler olacak" ifadelerini kullandı.





Transfer açıklaması

Burak Yılmaz'ın şampiyonluktan sonra sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımın hem Mehmet Zeki Çelik hem de kendisinin Lille'den ayrılacağı gibi yorumlanması için ise Yazıcı, "Burak ağabey orada temiz ve samimi duygularını belirtti o paylaşımında. Transfer durumu ile ilgili bir süreç yok. Uzun bir zaman var, belki sonra olabilir" dedi.

Şampiyonluktan dolayı çok mutlu olduğunu kaydeden Zeki Çelik de "Çok mutluyum, ülkemizi orada temsil etmek çok güzel. İlk gidenlerden biriyim ve 3 yıldır orada oynuyorum. Şampiyon olacağımız düşünmedim çünkü PSG gibi bir takım önümüzdeydi ama şampiyon olduk. Yusuf'un, Burak ağabeyin ve takım arkadaşlarımın çok büyük emeği var, hepsine teşekkür ediyorum. Bu gurur verici bir olay. İnşallah ülkemizi daha iyi temsil etme şansı buluruz" şeklinde konuştu.









A Milli Takımı'nın kalitesinden bahseden başarılı sağ bek, "Milli takımdan çok umutluyum; çok kaliteli bir takım ve arkadaşlık ortamı mükemmel. Yarınki antrenmanı da dört gözle bekliyoruz. Elimizden geleni en iyi performansı göstermeye çalışacağız" diye konuştu.

"Şampiyonluğun farkında değiliz"

5 yıl içince 3'üncü Lig'den bugün Fransa Ligue 1'de şampiyonluğa uzanan kariyer öyküsüne ise Çelik, "5 yıl önce 3'üncü Lig'de oynuyordum, İstanbulspor ile şampiyon olarak 1'inci Lig'e yükseldik. Oradan Lille'e gitmek büyük bir olaydı. Şampiyon olmak ise çok ayrı bir olay. Gelirken konuşuyorduk; ne yaptığımızın farkında değiliz, çok önemli bir olay ve çok sevinçliyiz" değerlendirmesini yaptı.

(DHA)