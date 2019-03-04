Burak Yılmaz: Pes etmeyeceğiz

Önce Fenerbahçe derbisi ardından Kayseri karşısında toplamda kaybedilen 4 puan sebebiyle hayal kırıklığı yaşadıklarını belirten Burak, ancak buna rağmen sezon sonuna kadar kalan maçlarda ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söyledi. Tecrübeli futbolcu, “Açıkçası Kayseri maçında gerçek futbolumuzu ortaya koyamadık. Ne yazik ki istediğim topları alamayınca, pozisyona girmekte zorlandım ve golden uzak kaldım” ifadelerini kullandı.

'Başka çaremiz yok'

Şu ana kadar Siyah-Beyazlı formayı ligde 6 kez giyen ve şu ana kadar 4 gol sevinci yaşayan 33 yaşındaki forvet, “Artık kalan maçlarımızın hepsini kazanmaktan başka çaremiz yok. Taraftarlarımız merak etmesin. Öncelikli hedefimiz tekrar şampiyonluk yarışına kalmak ve son maça kadar pes etmeden terimizin son damlasına kadar savaşmak olacak” yorumunda bulundu.

Orhan Yıldırım / Fanatik



