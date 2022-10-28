Burak Yılmaz paylaştı! Şenol Güneş

Burak Yılmaz'dan eski hocası Şenol Güneş için paylaşım geldi. Deneyimli golcü yaptığı paylaşımda eski hocasına başarılar diledi.

Beşiktaş 'ta Valerien Ismael'le yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör Şenol Güneş oldu. Güneş bugün düzenlenen imza töreniyle 1.5 yıllık sözleşmeyi imzaladı ve ikinci dönemi resmen başlamış oldu.

BURAK YILMAZ PAYLAŞTI!

Şenol Güneş'le Trabzonspor , Milli Takım ve Beşiktaş'ta birlikte çalışan Burak Yılmaz'dan paylaşım geldi. Burak Yılmaz sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda "Başarılar Hocam, Size Herşeyin En Güzeli Yakışır...❤️🦅" ifadelerini kullandı.







