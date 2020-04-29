Burak Yılmaz Özür diledi

Tecrübeli oyuncu, gelen tepkiler üzerine dün sosyal medya hesabından, “Çin’de çok iyi ağırlandım. Yemeklerinin kültürlerinden gelen bir alışkanlık olduğunu da söyledim. İstemeden kırdığım tüm Çin halkından ve dostlarımdan özür dilerim” açıklamalarında bulundu