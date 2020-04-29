Burak Yılmaz Özür diledi
Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş’ın resmi İnstagram hesabına konuk olan Burak Yılmaz, “Çin’de yaşamış birisi olarak, oradan daha çok hastalık geleceğini düşünüyorum. Köpek, onların yediklerinin yanında iyi bir şey gibi kalıyor. Ama onlar da böyle öğrenmiş, alışmış. Kültürleri bu” demişti.
Tecrübeli oyuncu, gelen tepkiler üzerine dün sosyal medya hesabından, “Çin’de çok iyi ağırlandım. Yemeklerinin kültürlerinden gelen bir alışkanlık olduğunu da söyledim. İstemeden kırdığım tüm Çin halkından ve dostlarımdan özür dilerim” açıklamalarında bulundu