Türk futbolunun yetiştirmiş olduğu en iyi golcülerden Burak Yılmaz aynı zamanda bir milli takım oyuncusudur. Burak Yılmaz hem Türkiye ligine hem de Avrupa'ya damga vurmuş Türk oyunculardan birisidir. Sergen Yalçın ile birlikte Türkiye'de dört büyüklerde de oynayan ikinci futbolcu olan Burak Yılmaz santrafor mevkisinde pek çok başarılı sezon geçirmiştir. Burak Yılmaz aynı zamanda Türkiye liginde birden fazla gol kralı da olmuştur. 17 numaralı forma ile özdeşleşmiş olan milli futbolcu Burak Yılmaz, kariyerine Lille kulübünde devam etmektedir. Burak Yılmaz 35 yaşında olmasına rağmen Avrupa'ya transfer olabilen Türk futbolculardan biridir. Aynı zamanda milli takımında vazgeçilmez santrafor oyuncusu konumundadır. Kariyerinde pek çok Türkiye şampiyonluğu yaşamış bir futbolcudur. Beşiktaş 'ın bir dönem kaleciliğini yapmış olan Fikret Yılmaz'ın öz oğludur.

Burak Yılmaz Nereli?

Burak Yılmaz Antalya'da doğmuştur. Aslen Antalyalıdır.

Burak Yılmaz kaç yaşında?

Burak Yılmaz 35 yaşındadır.

Burak Yılmaz hangi takımlarda oynadı?

Burak Yılmaz hem Türkiye'de hem de Avrupa'da oynamıştır. Ayrıca bir dönem Asya'da da oynamıştır. Burak Yılmaz'ın kariyer bilgileri şu şekildedir;

- Antalyaspor (2002 - 2003) (Altyapı kariyerine ilk olarak burada başlamıştır.

- Antalyaspor (2006- 2008)

- Beşiktaş (2006 - 2008)

- Manisaspor (2008)

- Fenerbahçe (2008 - 2010)

- Eskişehirspor (2009) *kiralık forma giymiştir.

- Trabzonspor (2010 - 2012)

- Galatasaray (2012 - 2016)

- Beijing Guoan (2016 - 2017)

- Trabzonspor (2017 - 2019)

- Beşiktaş (2019 - 2020)

- Lille (2020 - Devam)

2021'de hangi takımda oynuyor ve maaşı ne kadar?

Burak Yılmaz 2021 yılı itibari ile Lille kulübünün sözleşmeli oyuncusudur. 2021 yılında Lille forması giymektedir. Lille forması ile almış olduğu maaş ise 1.75 milyon Euro’dur.

Burak Yılmaz'ın futbol hayatı

Burak Yılmaz futbol kariyerine doğduğu şehir olan Antalyaspor'da başlamıştır. Antalya alt yapı seçmelerine katılan Burak Yılmaz 2002 yılında altyapıda santrafor mevkinde oynamaya başlamıştır. 2003 yılında ise ilk kez profesyonel bir maça çıkmıştır. Antalyaspor forması ile 2003 yılından 2006 yılına kadar futbol karşılaşmalarında görev almıştır. Burak Yılmaz Antalyaspor forması ile 70 maça çıkmış ve 17 gol atmıştır. 17 gol attıktan sonra dikkatleri üzerine çekmiştir.

Daha sonra yolu Beşiktaş ile kesişmiştir. 2006 yılında Beşiktaş ile sözleşme imzalayan Burak Yılmaz 2 sene Beşiktaş'ta kalmıştır. 39 maça çıkmış ve burada 6 gol atmıştır. Burak Yılmaz daha sonra sırası ile Manisaspor ve oradan da Fenerbahçe'ye transfer olmuştur. Bir dönem ise 2009 yılında Eskişehirspor'un kiralık formasını giymiştir. 2010 yılında kariyerinin zirve sezonlarından birini yaşayacağı Trabzonspor'a transfer olmuştur. 2 senede Trabzonspor'da 55 gol atan Burak Yılmaz burada gol krallığı da yaşamıştır.

Burak Yılmaz daha sonra Galatasaray ile anlaşmıştır. Kariyerinin yine zirvesini bu kulüpte de yaşamış olan Burak Yılmaz, 107 maça çıkmış ve 65 gol atmıştır. Burak Yılmaz Galatasaray forması ile de ligde gol krallığı yaşamıştır. Ayrıca Galatasaray forması ile şampiyonlar liginde gol krallığı yarışına da girmiştir. Şampiyonlar liginde Cluj ağlarına altın hetrik yapmıştır. Şampiyonlar liginde ki hat-trick yapmış Türk oyunculardan bir tanesi olmuştur. Kariyeri boyunca 436 maça çıkan Burak Yılmaz 230 gol kaydetmiştir.

Burak Yılmaz'ın Milli Takım hayatı

Burak Yılmaz Milli Takım'a ilk kez 2001 yılında U17 takımı ile birlikte dahil olmuştur. A milli takıma ise ilk kez 2006 yılında çağrılan Burak Yılmaz a milli takımda 63 maçta 24 gol atmayı başaran bir futbolcu olmuştur.