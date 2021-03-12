Burak Yılmaz Monaco maçıyla sahalara dönüyor

Sakatlığı geçen ve geçtiğimiz gün antrenmanlara başlayan milli futbolcu Burak Yılmaz sahalara dönmeye hazırlanıyor.
Fransızların ünlü gazetesi L'equipe'nin Burak Yılmaz'ın dönüşünü müjde olarak olarak nitelendirdiği haberde, teknik direktör Christophe Galtier'in takımla antrenmanlara başlayan milli yıldızımıza Monaco maçında süre verebileceğini yazdı. Burak Yılmaz, sakatlığı nedeniyle 12 maçta forma giyememişti.
Fransa Lique 1'de lider konumda bulunan Lille'in 29. hafta karşılaşacağı zorlu Monaco maçı 14 Mart Pazar günü TSİ 19.05'te başlayacak.