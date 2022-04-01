Burak Yılmaz MLS yolunda

Sezon sonunda Lille ile sözleşmesi bitecek olan Burak Yılmaz'ın kariyerine nerede devam edeceği merak konusu.

36 yaşındaki golcü oyuncunun yeni sezon öncesinde ABD'ye yerleşebileceği ve bu sebeple MLS'ten kulüp baktığı bildirildi.

Türk futbol tarihinin en önemli golcüleri arasında gösterilen Burak Yılmaz'a MLS'ten yoğun bir ilginin olduğu biliniyor.

Bu sezon Fransız ekibi ile ligde 25 maça çıkan Burak Yılmaz, 4 gol atarken 3 de asist yaptı.



