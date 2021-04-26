Milli oyuncu Burak Yılmaz, şampiyonluk yolunda en kritik virajlardan biri olan Lyon deplasmanında harika bir performans gösterdi. Lille 2-0 geride iken 2 gol - 1 asist ile maçı kazandıran Burak Yılmaz aynı zamanda ünlü Fransız gazetesi Lequipe'in kapağında yer aldı

Lequipe başlık olarak 'Lille tahtını geri alıyor' başlığını kullanırken Burak Yılmaz'ın tek bir fotoğrafını kullandı. Maç detayında da Burak Yılmaz'ın muhteşem bir performans gösterdiği yazıldı