Burak Yılmaz kulüp üyesi oldu

Kara Kartal’ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz için dün özel bir gündü... 2006-08 sezonları arasında görev yaptığı Beşiktaş’a 2 yıl önce geri dönen ve kaptanlığa kadar yükselen 34 yaşındaki futbolcunun, kulüp üyeliği dün kabul edildi. Konuyla ilgili olarak Beşiktaş’ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Yukatel Denizlispor ile deplasmanda oynanan maç öncesi kamp yapılan otelde Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile bir araya gelen 34 yaşındaki Milli oyuncunun, kongre üyelik kartını teslim aldığı belirtildi. Başkan Çebi’nin, Burak Yılmaz’a kulüp üyeliğinin hayırlı olması temennisinde bulunduğu kaydedildi.

Kariyeri Antalya’da başladı

Profesyonel futbol kariyerine 2002 yılında Antalyaspor’da başlayan Burak Yılmaz, sırasıyla; Beşiktaş, Vestel Manisaspor, Fenerbahçe, Eskişehir, Trabzonspor, Galatasaray, Beijing Guoan ve Trabzonspor forması giyip son olarak yine Siyah-Beyazlı formayla buluşmuştu. Kara Kartal’ın dışındaki 4 büyükler olarak gösterilen 3 diğer kulüpte de görev yapıp önemli başarılara imza atan Burak, birçok önemli takımda forma giymesine rağmen Beşiktaş sevgisini hiç saklamamıştı.

Babası gibi Beşiktaşlı

Siyah-Beyazlı formayla futbolculuk kariyeri bulunan babası Fikret Yılmaz gibi Beşiktaşlı olduğunu hiçbir zaman saklamayan yıldız futbolcu, Kara Kartal’a olan sevgisini her takımda dile getirmişti. Tecrübeli futbolcu, formasını giydiği takımlarda profesyonel olarak görevini en iyi şekilde yaptığını belirtip zaman zaman tepki görse de gönlünün her zaman Beşiktaşla olduğunu dile getirmekten çekinmedi. Sarı kart cezasını tamamlamasının ardından dün tam 97 gün sonra formasına Denizlispor karşısında dönen Burak Yılmaz, çok iyi hazırlandığı mücadeleyi boş geçmedi. Son olarak 15 Mart’taki Galatasaray karşılaşmasında Siyah-Beyazlı formayı giyen Burak, 10. dakikada attığı golle takımını öne geçiren isim oldu. Başarılı oyuncu, bu sayıyla ligdeki skor sayısını 12’ye yükseltmeyi başardı. Öte yandan Beşiktaş’ın son 6 deplasman golünün 5’inde Burak Yılmaz’ın imzası bulunuyor.