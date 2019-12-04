Burak Yılmaz Kayıpsız geçeceğiz

Siyah-Beyazlılar’ın önceki akşam Kayserispor’u 4-1’lik farklı skorla devirdiği mücadelede 2 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Burak Yılmaz, galibiyetin mimarı olmuştu. Beşiktaş formasıyla bu sezon 8 lig mücadelesinde 5 gol ve 2 asiste ulaşan yıldız golcü, ilk yarıda kalan periyodu da kayıpsız geçeceklerine inanıyor... Konuyla ilgili olarak Kayseri mücadelesinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Burak Yılmaz, “Her maça ayrı final olarak bakıyoruz. Kayıpsız geçip diğer maçlara bakacağız. İnşallah düşündüğümüz gibi Süper Lig’in ilk yarısını lider kapatır ve sezon sonuna kadar aynı şekilde devam ederiz” dedi.

Orhan Yıldırım

Mini yorum / Serkan Akcan

Her hoca değişimi bir takım için tarz değişimini, oyun değişimini beraberinde getirir. Beşiktaş ile Avcı arasındaki uyum süreci şayet Burak Yılmaz’ın sakatlığı söz konusu olmasa çok daha erken gerçekleşebilirdi. Beşiktaş’ın devre bitimine kadar biri Fenerbahçe derbisi 4 kritik maçı var ama önemli de bir avantajı var; hiç İstanbul dışına seyahat etmeyecek. Avcı ve öğrencileri tüm maçlara Ümraniye’den gidilecek olmasının avantajını kullanabilirse yeni yıla büyük artıyla girebilirler. Kayseri maçının ilk yarısında Beşiktaşlı futbolcular belki de ilk kez bu sezon bir maçtan bu kadar keyif aldıklarını gösterdiler. Topu çok çabuk geri kazandılar, iştahın kalan 4 maçta sürdürülebilir hale getirilmesi Beşiktaş’ın dünyasını değiştirebilir.