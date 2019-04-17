Burak Yılmaz kaptan oluyor

Sadece saha içindeki performansıyla değil, özel hayatıyla da takım arkadaşlarına örnek bir futbolcu profili sergiliyor. İdmanlardan arta kalan zamanda ekstra olarak çalışan tecrübeli yıldız, takımın izinli olduğu günlerde dahi formunu korumak için Ümraniye Nevzat Demir Tesislerinin yolunu tutarak bireysel olarak çalışmalarına devam ediyor. Bu azminin karşılığını ligin ikinci yarısının en golcü ismi olarak alan Burak Yılmaz’ın performansından dolayı yönetimden de çok memnun. Başkan Fikret Orman’ın, ‘Kaptan’ olarak hitap ettiği tecrübeli yıldızın gelecek sezon kaptanlık pazubendini takmasına da kesin gözüyle bakılıyor.

102 DAKİKADA 1 GOL

∂ Ocak ayında katıldığı siyah-beyazlılarda ilk maçtan itibaren formayı kapan Burak Yılmaz, 10 karşılaşmada 823 dakika sahada kaldı. Golcü isim bu süre içinde 102 dakikada bir fileleri havalandırmayı başardı. Burak Yılmaz bu istatistiği ile Beşiktaş’ın son beş yıldaki forvetlerinin tümünü geride bıraktı. Millî futbolcuya en çok yaklaşan isim Mario Gomez oldu. 2015-2016 sezonunda 26 defa rakip ağları sarsan Alman yıldız, 119 dakikada bir gol atmayı başarmıştı. (Türkiye Gazetesi)