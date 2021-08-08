Lille ile geçen sezon Ligue 1'de şampiyonluk yaşayan Burak Yılmaz, özellikle sezonun ikinci yarısındaki kritik maçlarda müthiş bir katkı vermişti. 'Kral' lakaplı Burak Yılmaz, yeni sezonun ilk maçında da takımını adeta ipten alan golü attı. Lille deplasmanda 3-3 berabere kalırken 90+6.dakikada Burak Yılmaz sol kanattan kendi taşıdığı topla geldi rakibini geçip golü atmayı başardı.





Burak Yılmaz Ligue 1'de oynadığı son 6 maçta 7 gol attı

2020-21 sezonu / 25.04.2021 Lyon 2 - 3 Lille (Burak Yılmaz 2 gol - 1 asist)

2020-21 sezonu / 01.05.2021 Lille 2 - 0 Nice (Burak Yılmaz 1 gol)

2020-21 sezonu / 07.05.2021 Lens 0 - 3 Lille (Burak Yılmaz 2 gol)

2020-21 sezonu / 16.05.2021 Lille 0 - 0 Saint-Etienne

2020-21 sezonu / 23.05.2021 Angers 1 - 2 Lille (Burak Yılmaz 1 gol)

2021-22 sezonu / 08.08.2021 Metz 3 - 3 Lille (Burak Yılmaz 1 gol)











