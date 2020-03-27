Burak Yılmaz isyan etti: Her doktor farklı konuşuyor!

Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz, corona virüs nedeniyle evde kaldığını ve yaşanan bu süreçte neler yaptıklarını anlattı. CNN Türk canlı yayınına ailesiyle birlikte bağlanan milli golcü, her türlü desteğe hazır olduklarını söyledi.

"Evde bisiklet var, onu çeviriyoruz"

Kendimizce her şeyi dezefekte ederek, ellerimizi bol bol yıkayarak, bahçe mümkün olduğunca az çıkarak korunmaya çalışıyoruz. Bir tek bahçeye iniyoruz zaten. En fazla yürüyüş yapıyoruz. Evde bisiklet var, onu çeviriyoruz. Tabi ne kadar hazır olabiliriz onu bilmiyoruz.

"Arda Turan'dan bir pas geldi"

"Asıl korumamız gereken yaşlılarımız. Annem ve babam var, biz onları sağlıklı tutmaya çalışıyoruz. Arda Turan'dan bir pas geldi. Çok bakamadım ama araştırıp Arda'nın pasını değerlendireceğim. Sporcu insanlar vicdanlı insanlardır. Her desteğe ve yardıma sporcular olarak maddi manevi hazırız. Yardımlarla ilgili büyüklerimizle konuştuktan sonra gerekenleri yaparız. Bütün arkadaşlarımla da konuşup gerekeni yapacağımızı düşünüyorum."

"Her doktor ayrı konuşuyor"

"Serzeniş değil bu ama şimdi bütün doktorları dinliyoruz. Şöyle bir şey var. Birisi paketi 3 gün dışarıda, birisi 2 saat tutun diyor. Birisi maske takın, birisi sadece hastalar maske taksın diyor. Birisi virüs havada dolaşmaz, birisi dolaşır diyor. Çok yakından takip ettiğimiz için tam doğrusunu da bilemiyoruz."

"Allah razı olsun"

"Sağlıkçılarımıza selam göndermek istiyorum. Her akşam onları alkışlıyoruz. Onlardan Allah razı olsun"