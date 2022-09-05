Burak Yılmaz isyan etti! 'Ben ne antrenörüm ne de tiran'

Şampiyonluk yaşadığı Fransız ekibi Lille'den ayrıldıktan sonra sürpriz bir şekilde Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard'a transfer olan Burak Yılmaz, yeni takımında zor günler yaşıyor. Tecrübeli golcü bireysel olarak gollerine devam etse de takım 5 maçtır yeniliyor.

BURAK YILMAZ, TRANSFERİYLE HERKESİ ŞAŞIRTMIŞTI

Bu yaz transfer döneminde Ligue 1 ekiplerinden Lille'den ayrılan Burak Yılmaz, Hollanda ekibi Fortuna Sittard'a 5 yıllık imza atarak herkesi şaşırtmıştı.









5 MAÇTA 4 GOL ATTI AMA...

Hollanda Ligi ekiplerinden Fortuna Sittard’ın formasını giyen Burak Yılmaz, önceki gün oynanan ve takımının 4-3 kaybettiği maçta 1 gol attı fakat yenilgiyi önleyemedi. 37 yaşındaki forvet, geride kalan 5 maçta ise tam 4 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Tecrübeli forvetin bu performansına rağmen Sittard, 5 hafta sonunda 0 puan ile ligin dibine demir attı.

HOLLANDA BASININDA BURAK YILMAZ İDDİASI

Hollanda Eredivisie'de sezona kötü bir başlangıç yapan Fortuna Sittard, teknik direktör Sjors Ultee ile yollarını ayırmış, takımın kontrolü de geçici antrenör Dominik Vergoossen'e verilmişti. Fakat Hollanda basını takımı Burak Yılmaz'ın yönettiğini ve takım içinde tecrübeli futbolcunun otoriter tavırlarından rahatsızlık duyulduğu iddia edilmişti.

BURAK'TAN SİTEM: BEN NE ANTRENÖRÜM NE DE TİRAN

Hakkındaki iddialar sonrası Hollanda basınından Voetbal International'a bir açıklama yapan Burak Yılmaz, sitem dolu sözler kullandı. Takımın teknik direktörü gibi davrandığı iddialarına Burak, 'Benim ve kulüp için alışmamız zaman alıyor. Bu anlaşılabilir bir durum. Fakat ben kendim için değil, Fortuna için endişeleniyorum. Ben ne antrenörüm ne de tiran. Sadece kulüp daha iyi yerlere gelsin diye, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum.' dedi.

'İKİ YILIN ARDINDAN YENİ GÖREVİN ZAMANI GELECEK'

Geçici antrenör Vergoossen'in dinlemeyip kendi kararlarını aldığı iddialarına da cevap veren Burak, 'Bunlar onların doğruları. Ben antrenör değilim, olmak da istemiyorum. Önümüzdeki iki yıl boyunca futbolculuk yapmaya devam edeceğim. İki yılın ardından yeni görevin zamanı gelecek. Sjors Ultee ayrılmak zorunda değildi. Fakat futbol bu.' sözlerini kullandı.

Milliyet





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