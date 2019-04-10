Burak Yılmaz isyan etti! Ben de insanım

Burak Yılmaz’ın hareketi Çaykur Rizespor maçına damga vuran olaylar arasına girmişti. Yıldız oyuncu gol attıktan sonra ev sahibi ekibin taraftarları “Hırsız Burak” şeklinde bağırmıştı.

10 Nisan 2019, Çarşamba 08:26
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Burak Yılmaz isyan etti! Ben de insanım

Hakemin VAR ile temas kurması ve orta noktayı gösterip golü vermesinden sonra elini kulağına götürerek “Sizi duyamıyorum” şeklinde bir hareket yapan Burak Yılmaz büyük tepki görmüştü. Şenol Güneş de sarı kart gören golcü oyuncuyu sinirlenerek oyundan çıkarmıştı. Burak Yılmaz’ın maçtan sonra hocasıyla yaptığı görüşmede “Ben sadece işimi yapıyorum diye hakaret ediyorlar. Ben hakaret mi ettim, küfür mü ettim? Sadece elimi kulağıma götürdüm. Ben insan değil miyim? Bu kadarcık tepki göstermeye de hakkım yok mu” diyerek sitemde bulunduğu öğrenildi.

Kartal dinlenmedi

Zorlu Rize deplasmanından 7-2’lik galibiyetle dönen Beşiktaş ayağının tozuyla idmana çıktı. Siyah-beyazlılar hafta sonu lider Başakşehir’le yapacağı maçın hazırlıklarına dün sabah yaptığı idmanla başladı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde bir buçuk saat süren idmanda, Ç. Rizespor maçında forma giyen oyuncular düz koşu ve pas çalışması yaptı. (Türkiye Gazetesi)

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