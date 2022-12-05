Burak Yılmaz hocalık kursuna katılacak! Tanıdık isimler de var...

2020 yılında Fransız ekibi Lille'e transfer olarak 35 yaşında ilk Avrupa tecrübesini yaşayan Burak Yılmaz, Fransa'da diğer milli oyuncularımız Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı ile birlikte tarih yazmıştı. Sermaye devi PSG'nin önünde 2020-2021 sezonunda Ligue 1 şampiyonluğu yaşayan Lille'de Burak da 18 gol, 5 asistlik katkısıyla zaferde büyük rol oynamıştı. Çok kısa sürede Fransızlar'ın sevgisini kazanan tecrübeli oyuncu için şampiyonluk sonrasında 'Heykeli dikilmeli' yorumları dahi yapılmıştı.





Görmeye alışık olmadığımız sözleşme

İki senelik harika Lille macerası sonrasında 37 yaşındaki futbolcunun yeni adresi merak konusu olmuştu. Yıldız oyuncu sürpriz bir şekilde Hollanda temsilcisi Fortuna Sittard'a 2 yılı oyuncu, 3 yılı da antrenör olmak üzere 5 senelik imza attı. Futbol dünyasında görmeye pek alışık olmadığımız bir sözleşmeye sahip olan Burak Yılmaz teknik adamlık için de adımlar atmaya devam ediyor.

Hızlandırılmış kurs

Daha önce çalıştığı hocaların antrenman tekniklerini not aldığını söyleyen deneyimli forvetin şimdi de kursa katılacağı öğrenildi. Takımı Fortuna Sittard ile Antalya'da kampta olan Burak Yılmaz, Belek'te düzenlenecek olan hızlandırılmış B ve A Lisans kursunda yer alacak. Kursa katılacak diğer isimler arasında Arda Turan, Caner Erkin, Mehmet Topal ve Nuri Şahin gibi isimler de bulunuyor.



