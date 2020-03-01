Burak Yılmaz: Hedefimiz Şampiyonlar Ligi

Siyah-Beyazlılar’ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz, 2 maç sonra suskunluğunu önceki akşam Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında bozdu. 34 yaşındaki futbolcu, 1-0 geriye düştükleri mücadelede attığı iki golle takımına zaferi getiren isim oldu.

Beşiktaş formasıyla bu sezon 19 maçta 11 gole ulaşan tecrübeli oyuncu, Alanya karşılaşmasındaki performansıyla hem yıldızını parlattı hem de takımını şampiyonluk yarışında tuttu. Başakşehir yenilgisi ve Trabzonspor beraberliği sebebiyle 2 haftada 5 puan kaybedip yarışta geriye düşen takımına altın değerinde 3 puan kazandıran Burak, golleriyle camianın şampiyonluk umudunu korumasını sağladı. Beşiktaş, bu zaferle puanını 40’a çıkardı ve bitime 10 hafta kala umutlarını korudu.

‘Gollere sevinemedik’

Mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Burak Yılmaz, “Kazanmak için sahadaydık ama içimiz yanarak oynadık. Galibiyet teselli oldu. Şehitlerimiz, acılı aileleri, devlet ve milletimizle el alayız. İnşallah böyle kara günleri bir daha yaşamayız. Maça gelince her maç final. Yani hocamız ile yeni bir başlangıç yaptık. Hak etmediğimiz kayıplar oldu. Benim için goller atmak güzeldi. Ama sevinemedik. Kalan tüm maçları kazanıp Şampiyonlar Ligi hedefimizi sürdüreceğiz” sözlerini sarf etti.

Orhan Yıldırım