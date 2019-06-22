Burak Yılmaz hakkında flaş transfer açıklaması!

İtalya Serie A ekiplerinden Lecce'nin sportif direktörlüğünü yürüten Mauro Meluso, Beşiktaş'ın devre arasında Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Burak Yılmaz'ın transferi için girişimlerde bulunmuştu. Futbol kamuoyunu bir süredir meşgul eden konu hakkında Siyah Beyazlı takımda forma giyen bir başka futbolcu Dorukhan Toköz'ün menajerliğini yürüten Necdet Ergezen'den açıklama geldi.

İtalya'da yayım yapan Solo Lecce adlı internet sitesine konuşan Ergezen, 33 yaşındaki santrforun Lecce'ye gitme ihtimaliyle ilgili olarak "Bildiğim kadarıyla görüşmeler artık bitmiş durumda. Beşiktaş, anlaşmaya varılamayacağını bizzat açıkladı. Arada ekonomik açıdan kapatılması mümkün olmayan bir mesafe var. Artık manevra yapılabilecek bir alanın kaldığını düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler