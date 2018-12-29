Burak Yılmaz Guangzhou Evergrande yolunda!

Trabzonspor'da kadro dışı kalmasının ardından devre arasında Beşiktaş'a gideceği konuşulan Burak Yılmaz'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

29 Aralık 2018, Cumartesi 23:25 Son Güncelleme:
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Burak Yılmaz Guangzhou Evergrande yolunda!

Trabzonspor'da Onur Kıvrak ile birlikte kadro dışı kalan Burak Yılmaz'ın yeni adresi belli oluyor.

Adı uzun süredir Beşiktaş'la anılan golcü futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

33 yaşındaki futbolcu, iddiaların aksine Beşiktaş'ın değil, yeniden Çin'in yolunu tutuyor.

Trabzonspor, daha önce Çin Süper Ligi'nde Beijing Guoan forması giyen golcü futbolcu için Çin Ligi'nde Talisca ve Galatasaray'ın gündeminde yer alan Alan Carvalho'nun formasını giydiği Guangzhou Evergrande'yle anlaştı.

Burak Yılmaz da Cannavaro'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Guangzhou ile pazarlıklarda son aşamaya geldi.

Orhan Yıldırım

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