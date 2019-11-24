Burak Yılmaz geri döndü

Transferiyle geçen yıl Beşiktaş taraftarını ikiye bölen Burak Yılmaz, yarım sezonda attığı 11 golle Siyah-Beyazlılar’ı şampiyonluk yarışına dahil edince tepkiler rafa kalktı gibi görünmüştü. Ancak Burak Yılmaz krizi önceki gün yine patlak verdi. Beşiktaş kafilesini Konya Havalimanı’nda karşılayan Siyah-Beyazlı futbolseverler, 34 yaşındaki golcüye ‘Hırsız’ diye seslendi. Tam bu sırada gerginlik yaşanması beklenirken, Burak kendisine tepki gösterenlere çiçek uzattı. Bu görüntüler sonrasında Siyah- Beyazlı taraftarlar sosyal medyada ‘Burak Yılmaz Seninleyiz’ etiketini başlattı.

4 haftalık suskunluğu bozdu

Havalimanındaki tepkilere çiçekle karşılık veren deneyimli forvet, sahada da adeta golle cevap verdi. Son dönemde düşüşte olan ve 4 maçtır fileleri sarsamayan Burak, golsüz devam eden maçın 72. dakikasında ağları havalandırmayı başardı. Yıldız oyuncu attığı tek golle Kara Kartal’a galibiyeti getirdi ve Galatasaray’ın puan kaybettiği haftada takımına çok önemli bir 3 puan kazandırdı.

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