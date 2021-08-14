Ligue 1'de geçen sezon Lille takımı tarih yazmış Christophe Galtier önderliğinde şampiyonluk gelmişti. Milli yıldızlar Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı önemli katkı verirken sezon sonunda flaş bir kararla teknik direktör Galtier görevinden ayrılmıştı.

Burak Yılmaz golle başlamıştı

Nice takımına giden Galtier sezonun ikinci hafta maçında eski takımına konuk oluyor. Ligin ilk hafta maçında Reims ile 0-0 berabere kalan Nice karşısında Lille'in yine en büyük kozu Burak Yılmaz olacak. Burak Yılmaz ilk hafta maçında da son anlarda attığı golle Metz deplasmanında 1 puanı getirmişti.

Lille - Nice maçı saat kaçta? hangi kanalda?

Lille - Nice maçı 14 Ağustos Cumartesi günü saat 18:00'de beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.