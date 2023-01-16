Hollanda Eredivisie'de 16. haftada Burak Yılmaz'ın da formasını giydiği Fortuna Sittard evinde zorlu rakibi PSV'yi konuk etti. 4 gollü maçta kazanan çıkmadı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.





Hollanda Ligi'nde zirve için Feyenord, Alkmaar ve Ajax ile mücadele eden PSV, deplasmanda son dakikalarda resmen yıkıldı. İlk yarı Fortuna Sittard'ın 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

FORTUNA SİTTARD MAÇI 10 KİŞİ TAMAMLADI

56. dakikada Fortuna Sittard'dan Doğan Erdoğan kırmızı kartlan oyundan atıldı. PSV, 10 kişi kalan rakibine üstünlük kurdu ve Xavi Simons ve Sangare'nin golleriyle 2-1 öne geçti.

BURAK YILMAZ SON DAKİKADA SAHNEYE ÇIKTI

Fortuna Sittard, 90+9. dakikada penaltı kazandı. Topuna başına geçen Burak Yılmaz penaltı atışını gole çevirdi ve karşılaşma 2-2 sona erdi. Burak Yılmaz bu sezon ligde 15 maçta 5 gol ve 2 asist katkısı yaptı.

Bu maçla birlikte Fortuna Sittard puanını 16'ya çıkararak 12. sıraya yükselirken, PSV ise 32 puanla haftayı 4. tamamladı.(Sabah Spor)