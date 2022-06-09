Burak Yılmaz Fiorentina ile görüşüyor!

Lille'den ayrıldıktan sonra adı Beşiktaş ile anılan Burak Yılmaz, yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'a dönmeyeceğim, zaten onlar da beni istemiyor. öyle bir tasarrufları yok" ifadelerini kullanmıştı.

Burak Yılmaz şu ana kadar Beşiktaş ve Galatasaray da dahil olmak üzere Türkiye'den herhangi bir transfer teklifi almadığını belirterek "Bir gün Beşiktaş’ı arıyorum, bir gün olası Galatasaray sportif direktörünü arıyorum… Beşiktaş ve Galatasaray’la hiçbir görüşmem olmadı. Türkiye’den hiçbir takımla görüşmedim. Avrupa’dan teklifler alıyorum" diye konuştu.

Tecrübeli golcünün yeni durağının neresi olacağı merak edilirken İtalya'nın Fiorentina takımıyla transfer görüşmelerine başladığı kaydedildi. Serie A ekibinin 36 yaşındaki Burak'ı kadrosuna katmak için teklif yaptığı ve taraflar arasında pazarlıkların sürdüğü belirtildi. Anlaşma sağlanması halinde Burak, Avrupa'daki ikinci deneyimini bu kez İtalya'da yaşamış olacak.