Burak Yılmaz eskiden böyle hızlı değildi!

Beşiktaş formasıyla 2006-08 döneminde 55 maçta 7 gol atan Burak, Siyah-Beyazlılar’da bu sezon 8 mücadele sonunda rakip fileleri 6 kez sarstı. Kral lakaplı yıldız, yükselen form grafiğiyle takımdaki ilk macerasından daha başarılı olacağını gösterdi.

18 Mart 2019, Pazartesi 06:13
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Burak Yılmaz eskiden böyle hızlı değildi!

Siyah-Beyazlılar’ın ara transfer döneminde Trabzonspor’dan kadrosuna kattığı Burak Yılmaz, Beşiktaş formasıyla şovuna devam ediyor. Son olarak takımının önceki akşam Göztepe’yi 1-0’lık skorla devirdiği karşılaşmada Kara Kartal’ın tek golünü kaydeden 33 yaşındaki futbolcu, kulübüne ligde altın değerinde 3 puan kazandırdı. Beşiktaş’ta görev yaptığı 8 mücadelenin sonunda 6 gole ulaşan Burak, şimdiden Siyah-Beyazlılar’daki ilk dönemini sollayacağının sinyallerini verdi.

2006-08 sezonları arasında forma giydiği Kara Kartal’da 55 mücadelede görev yapıp 7 gol atan Burak’ın Süper Lig’de bu dönem kalan 8 haftada bu sayıyı geride bırakmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kara Kartal’da bu sezon attığı 6 golün tamamını Vodafone Park’ta kaydeden Burak Yılmaz, Beşiktaş’ın iç saha performansına da yaptığı katkıyla alkış topladı.

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