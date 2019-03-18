Burak Yılmaz eskiden böyle hızlı değildi!

Siyah-Beyazlılar’ın ara transfer döneminde Trabzonspor’dan kadrosuna kattığı Burak Yılmaz, Beşiktaş formasıyla şovuna devam ediyor. Son olarak takımının önceki akşam Göztepe’yi 1-0’lık skorla devirdiği karşılaşmada Kara Kartal’ın tek golünü kaydeden 33 yaşındaki futbolcu, kulübüne ligde altın değerinde 3 puan kazandırdı. Beşiktaş’ta görev yaptığı 8 mücadelenin sonunda 6 gole ulaşan Burak, şimdiden Siyah-Beyazlılar’daki ilk dönemini sollayacağının sinyallerini verdi.

2006-08 sezonları arasında forma giydiği Kara Kartal’da 55 mücadelede görev yapıp 7 gol atan Burak’ın Süper Lig’de bu dönem kalan 8 haftada bu sayıyı geride bırakmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kara Kartal’da bu sezon attığı 6 golün tamamını Vodafone Park’ta kaydeden Burak Yılmaz, Beşiktaş’ın iç saha performansına da yaptığı katkıyla alkış topladı.