Burak Yılmaz: En zor maçım

Devler Ligi hesapları yapan ve matematiksel olarak şansı devam eden Beşiktaş, bu sezonki son deplasman maçını Trabzonspor’la ile oynayacak. Akyazı’daki karşılaşma Siyah-Beyazlılar için elbette hiç kolay olmayacak ancak bir isim için ekstra zor geçecek: Burak Yılmaz. Sezonun ilk yarısında formasını giydiği Trabzonspor’dan olaylı şekilde ayrılan Burak, 11. haftadaki Bursaspor maçında oyundan çıkarken ıslıklanmış ve taraftarla karşı karşıya gelmişti. O tepkisinin ardından Trabzonspor Yönetimi tarafından kadro dışı bırakılan ve devre arasında da Beşiktaş’a transfer olan Burak, aylar sonra Akyazı’ya rakip olarak çıkacak.

'Kulaklarını tıka’

Teknik direktör Şenol Güneş, Burak ile özel görüşmeler yaparken, hiçbir şekilde tribünlerle diyaloğa girmemesini istedi. Trabzon’un havasını çok iyi bilen Güneş oyuncusuna, “Tepkilere hazırlıklı ol. Kulaklarını tıka, sadece işini yap” telkininde bulundu. Burak’ın da yakın çevresine, “Trabzon’da yeniden doğdum, gol krallığı yaşadım. Kötü bir ayrılık süreci yaşasak da benim için bu maç çok duygusal ve zor olacak” dediği öğrenildi.