Burak Yılmaz Dolmabahçe'ye dönüyor

Siyah- Beyazlılar’ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Burak Yılmaz, tam 4 bin 72 gün sonra Dolmabahçe’ye dönecek.

25 Ocak 2019, Cuma 07:44
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Burak Yılmaz Dolmabahçe'ye dönüyor

2006-08 sezonları arasındaki Beşiktaş macerasının ardından sırasıyla; Manisa, Fenerbahçe, Eskişehir, Trabzon, Galatasaray ve Beijing Guoan’da oynayan sonrasında Bordo-Mavililer’e geri dönüp Kartal’ın yolunu tutan Burak, Siyah-Beyazlılar önünde golle başlangıç yapmak istiyor. Dolmabahçe’de son olarak 2 Aralık 2007’de Rizespor’la oynanan maçta forma giyen Burak, özel olarak hazırlandığı maçta Erzurum karşısında atacağı gollerle takımına galibiyeti getirmeyi hedefliyor. Başiktaş’ta yönetim ve teknik ekip de Burak’ın atacağı gollerle taraftarla arasını düzeltmesini bekliyor.

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