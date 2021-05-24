Burak Yılmaz dediğini yaptı! 'Göreceksiniz şampiyon olacağız'
Burak Yılmaz geçen hafta Lille'in kendi sahasında Saint-Etienne ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından takım arkadaşlarını motive eden iddialı sözler sarf etmişti. Burak Yılmaz maç sonunda kameralara takılan sözlerini gerçeğe çevirdi ve Lille ile şampiyonluk yaşadı
Burak Yılmaz geçen hafta Lille'in kendi sahasında Saint-Etienne ile golsüz berabere kaldığı ve puan kaybettiği maçın ardından hem takım arkadaşlarını motive eden hem de son hafta maçı için iddialı sözler sarf etmişti. Burak Yılmaz maç sonunda kameralara takılan sözlerini gerçeğe çevirdi ve Lille ile şampiyon olmayı başardı.
Burak Yılmaz maçın ardından, "Merak etmeyin, şampiyon olacağız. Göreceksiniz. Endişelenmeyin. Önümüzdeki hafta şampiyon olacağız. Herkese karşı..." ifadelerini kullanmıştı.
https://twitter.com/fanatikcomtr/status/1396574220512018432
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