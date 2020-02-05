Siyah-beyazlılar, skor 1-1 iken Tyler Boyd'un başına gelen top yüzünden maçın durmasından sonra hakemin oyunu tekrar başlattığı yerin yeni kurallara uymadığını, bu sebeple devamında yenilen golün aleyhinde skoru etkilediğini belirten başvurusunu TFF'ye göndermişti. Başvuruda Atiba'nın oyunun durduğu esnada hakem Hüseyin Göçek'i uyardığı ancak buna rağmen uyarıları dikkate almadığına yer verilirken, yeni bir gelişme daha ortaya çıktı.

YÖNETİMDEN TFF'YE ZİYARET

Yönetim, bu başvuru dilekçesine ek olarak bu kez Burak Yılmaz'ın aynı pozisyonda Atiba'dan önce yaptığı ikazı da TFF'ye iletecek. Ek olarak verilecek dosyada Kaptan Burak'ın oyunun durduğu pozisyonda Boyd'un olduğu yerden maçın başlaması gerektiğini söylediği ancak hakem Göçek'in bu itirazı da dikkate almadığı belirtilecek. TFF, konuyla ilgili kararını yarın açıklayacak. Siyah-beyazlı yöneticiler ise bugün federasyona bir ziyaret gerçekleştirerek konuyu görüşecek. (Sabah)