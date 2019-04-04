Burak Yılmaz: Çok gururlandım

Mayıs ayındaki kongrenin ardından Beşiktaş’ta pek çok yenilik yaşanacak.

Önce hoca belirlenecek, sonra da takımda pek çok isimle yollar ayrılacak. Fakat belli olan şeyler de var. O da yeni sezonun kaptanı. Yönetim, Burak Yılmaz’ı birinci kaptan olarak belirledi.

Sergilediği performansın yanı sıra birleştirci tavrıyla herkesi memnun eden Kral, pazubandın kendisine verileceğini öğrendikten sonra ise Beşiktaş Futbol Takımı Sorumlusu Ahmet Kavalcı’ya duygusal bir şekilde teşekkür etti.

Burak’ın, Başkan Fikret Orman’ın da bulunduğu ortamda, “Zor günümde bana inandınız, transfer ettiniz. Şimdi de kaptanlık için güven duydunuz. Yaşadığım gurur anlatılmaz” dediği belirtildi.