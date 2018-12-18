Trabzonspor'la yaşadığı krizin ardından kulüple bağlarını büyük ölçüde koparan Burak Yılmaz yeniden Çin'e gideceği iddia edildi.

İsmi Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe ile de anılan tecrübeli golcü menajerine yurt dışından bir takım bulması yönünde talimat verdi.

NAPOLİ'DE GÖRÜŞME

Menajer Özkan Doğan, Çin Kulübü Guangzhou Evergrande'nin teknik direktörü Fabio Cannavaro ile bir görüşme gerçekleştirdi. Doğan sosyal medya hesabından İtalyan çalıştırıcıyla çektirdiği fotoğrafı yayınlarken Skorer'in edindiği bilgiye göre görüşme Burak Yılmaz transferi için gerçekleşti.

Napoli'de yapılan görüşmede Burak Yılmaz transferiyle ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu, tecrübeli futbolcunun şartları aktarıldı.

Yılmaz'ın da kariyerinin son döneminde şartların oluşması halinde yeniden Çin'e dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.

YOLCU ALAN'IN YERİNE BURAK YILMAZ

Çin'de sezonun bitimiyle birlikte Guangzhou Evergrande'nin golcüsü Alan Carvalho'nun Galatasaray'a transferi gündemde...

Alan'ın sarı kırmızılılardan 3.5 milyon euro imza parası istediği ifade edilirken; golcü futbolcunun transferinin gerçekleşmesi halinde Çin ekibinin golcü alternatifinin Burak Yılmaz olacağı öne sürüldü.

MİNİ YORUM

Bir yandan böyle bir iddia ortaya atılsa da diğer yandan tecrübeli golcünün çocuklarının velayeti nedeniyle Çin'den Türkiye'ye geri dönüş yaptığı biliniyor. Nazlı ve Derin adında iki kız çocuğu olan ve onlarla eğlenceli vakit geçiren Burak Yılmaz'ın bir kez daha Çin'e gitmesi çok düşük bir ihtimal olarak görünüyor.





Bir diğer yandan da Cannavaro ile görüşen menajer Özkan Doğan... Ancak Burak Yılmaz'ın resmi menajeri Ali Egesel.

Onur Erdem Bayramiç