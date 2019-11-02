Burak Yılmaz böyle istedi!

Ankaragücü maçında sakatlanan ve 2 haftalık tedavinin ardından takımına geri dönen Burak Yılmaz, Antalyaspor maçında görev alma konusunda ısrarcı oldu ve kadroya dahil edildi.

02 Kasım 2019, Cumartesi 06:01
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Burak Yılmaz böyle istedi!

Siyah-Beyazlılar’ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz, 19 Ekim’de Ankaragücü’yle oynanan karşılaşmanın ardından adale sakatlığı sebebiyle takımını yalnız bırakmıştı. Yaklaşık 2 haftalık tedavinin ardından takımına geri dönen ve çalışmalara önceki gün itibarıyla başlayan 34 yaşındaki futbolcu, Antalyaspor karşılaşmasının kadrosuna dahil edildi.

Deneyimli ismin, ağrıları geçmesine rağmen teknik direktör Abdullah Avcı’nın, oyuncusunu ilk etapta riske etmek istemeyip İstanbul’da bırakmayı planladığı ancak Burak’ın görev almak konusunda ısrarcı olması sebebiyle kadroya eklediği kaydedildi.

Süleyman Hatısaru

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