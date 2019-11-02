Burak Yılmaz böyle istedi!

Siyah-Beyazlılar’ın yıldız golcüsü Burak Yılmaz, 19 Ekim’de Ankaragücü’yle oynanan karşılaşmanın ardından adale sakatlığı sebebiyle takımını yalnız bırakmıştı. Yaklaşık 2 haftalık tedavinin ardından takımına geri dönen ve çalışmalara önceki gün itibarıyla başlayan 34 yaşındaki futbolcu, Antalyaspor karşılaşmasının kadrosuna dahil edildi.

Deneyimli ismin, ağrıları geçmesine rağmen teknik direktör Abdullah Avcı’nın, oyuncusunu ilk etapta riske etmek istemeyip İstanbul’da bırakmayı planladığı ancak Burak’ın görev almak konusunda ısrarcı olması sebebiyle kadroya eklediği kaydedildi.

Süleyman Hatısaru

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