Burak Yılmaz bonservisini istedi

Ligue 1 ekiplerinden Lille’in istediği Burak Yıllmaz’ın transferiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fransız basını ‘Kral’ın Lille’e gitmesine neredeyse kesin gözüyle bakıldığı belirtirken transfer önündeki en büyük engel bonservis konusu. Burak Yılmaz’ın ödenmeyen transfer taksitlerinin yarısına karşılık bonservisini istediği öğrenildi.

23 Temmuz 2020, Perşembe 06:58 Son Güncelleme:
- A +
Burak Yılmaz bonservisini istedi

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille’in istediği Burak Yıllmaz’ın transferiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Fransız basını ‘Kral’ın Lille’e gitmesine neredeyse kesin gözüyle bakıldığı belirtirken transfer önündeki en büyük engel bonservis konusu. Burak Yılmaz’ın ödenmeyen transfer taksitlerinin yarısına karşılık bonservisini istediği öğrenildi. Kulübün ise 12 milyon TL’lik borç tutarının tamamının silinmesini istediği bildirildi. Görüşmeler sürerken, Fransız ekibinin yetkililerinin İstanbul’da olduğu, anlaşma sağlanması durumunda imzaların atılacağı kaydedildi.

YORUM YAZ
Sıradaki haber yükleniyor...