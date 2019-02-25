Burak Yılmaz: Bize yakışmadı

Beşiktaş'ın tecrübeli forveti Burak Yılmaz, 3-3'lük Fenerbahçe derbisini değerlendirdi. Burak, "2 gol güzel ama kazanamdıktan sonra çok da önemli değil. Üzgünüz. Bize yakışmadı" dedi.

25 Şubat 2019, Pazartesi 23:42 Son Güncelleme:
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Burak Yılmaz: Bize yakışmadı

Burak Yılmaz'ın maç sonu yayıncı kuruluşa yaptığı açıklama şu şekilde:

İki gol atmak benim için güzel ama kazanamadıktan sonra çok önemli değil. Çok üzgünüz. İkinci devre bize yakışmayan bir oyun sergiledik. Daha farklı bir sonuç da olabilirdi. Galibiyet hediye etmek isterdik taraftarımıza. Direkten dönen pozisyonda da gol olmadı. Kusura bakmasınlar. Özür dilerim. Bize yakışmadı. Fenerbahçe'yi bu kadar farktan geri getirmememiz lazımdı. 

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