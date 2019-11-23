Burak Yılmaz: Bıçak sırtı bir maçtı! Ben Beşiktaşlıyım!

Burak Yılmaz'ın maç sonu yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Bizim için çok bıçak sırtı bir maçtı. Rakibimiz dün kaybetmişti, biz de kazanıp onların üzerine çıkmak istiyorduk. Çok önemli bir galibiyet. Konyaspor'un çok iyi bir hocası var, taraftarı çok güçlü.

Biz hala bazı şeyleri oturtamadık. Hala arkadaşlarımızla birbirimize alışamadık. Kimseyi de suçlamıyorum. Böyle zamanlarda 1-0 skorlarla kazanmak çok önemli. Ben de taştan yapılmadım, insanım. Sahada en öndeki oyuncuyum, kaptanım. Dik durmak gerekiyor. Karakter ortaya koymak gerekiyor. Ben Beşiktaşlıyım. Biraz daha sağduyu isteyebilirim taraftarlardan ama ne olursa olsun hepsinin başımın üzerinde yeri var.

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