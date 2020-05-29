Deneyimli teknik adam Fikret Yılmaz, önemli açıklamalar yaptı. Oğlu Burak Yılmaz'ın sağlık durumu hakkında bilgi veren Fikret Yılmaz, "Burak ilk hafta cezalı olduğu için oynamayacak. Sonraki haftalar için hazır hale gelir. Burak iyi, her şey yolunda" dedi.

Radyospor'da Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Yılmaz, "Benim tek dileğim, oğlumun Beşiktaş'ta kaptan olarak ve Beşiktaşlı Burak olarak futbolu bırakması. Burak Yılmaz bunun için gelen teklifleri reddetti. Beşiktaş'ın da sıkıntıları var. İnşallah bütün kulüplerimiz ekonomik sıkıntıları atlatır" dedi.





Beşiktaş'ın şampiyon olmasını isterim ama aradaki puan farklı ve diğer takımların daha avantajlı olması bence handikap. Beşiktaş, Galatasaray'ı yenmiş olsaydı daha farklı şeyler söylemiş olabilirdim" şeklinde konuştu.

"Altyapı futbolcu kaynamıyor"

Koronavirüs sonrası kulüplerin ekonomik sorunlar yaşadığını ifade eden deneyimli teknik adam, "Ekonomik olarak büyük sıkıntılar olacak. Maçların seyircisiz oynanacak olması handikap. Kulüplerin ekonomik olarak sıkıntıda olması etkileyecektir. Maçların oynanmasından yanayım ben. Ligler oynanıp sonlandırılmalı. Sosyal mesafeyi koruma konusunda devletimiz her türlü önlemi alır. Futbol en azından 3-5 sene eskisi gibi olmayacaktır. Kulüpler ekonomik olarak sıkıntı içerisindeler.

Altyapıya yönelmek tamam da, altyapı da futbolcu kaynamıyor. O zaman futbolun kalitesi düşer. Altyapıya yönelelim derken Süper Lig'in kalitesini düşürmeyelim. Kaliteli futbol seyredelim. Çok önceden altyapıya değer verilmeliydi" ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz indirime gidecek mi?

Son olarak Beşiktaş'ın Burak Yılmaz'dan indirim isteyip istemediği sorusuna cevap veren Yılmaz, "Bu konularla ilgilenmiyorum doğrusu. Benim oğlum asla babasından icazet almaz. O da üzerine düşen görevi, kendi hür iradesiyle yapacaktır ve yapmıştır da" şeklinde konuştu.