Burak Yılmaz attırdı, Adana Demirspor kaybetti

Adana Demirspor, Dünya Kupası’na verilen arada hazırlıklarını Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Belek turizm bölgesinde sürdürüyor. Mardan Stadı’nda Hollanda ekibi Fortuna Sittard ile hazırlık maçında karşılaşan Adana Demirspor, mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı.

Adana Demirspor’un golünü 28’inci dakikada Onyekuru kaydederken, Fortuna Sittard’ın gollerini 8’inci dakikada Paul Gladon ve 38’inci dakikada Umaro Embalo attı.

BURAK YILMAZ İLK 11’DE YER ALDI

Dünya Kupası arasında çalışmalarını gerçekleştirmek üzere Antalya’ya gelen Fortuna Sittard’da Burak Yılmaz, Adana Demirspor maçında ilk 11’de görev aldı. Kaptan olarak sahada yer alan Burak, 8’inci dakikada Paul Gladon ve 38’inci dakikada Umaro Embalo’nun kaydettiği gollerin asistini yaptı. Ayrıca Nuri Akşit de, mücadelenin 80’inci dakikasında Inigo Cordoba’nın yerine oyuna dahil oldu.

Öte yandan Oğuzhan Özyakup, Doğan Erdoğan ve Tunahan Taşçı karşılaşmada görev almadı.

Mustafa AKIN / Belek,(Antalya),(DHA)