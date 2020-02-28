Burak Yılmaz Alanyaspor maçı sonrası konuştu

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz Alanyaspor maçında attığı iki golle galibiyeti getiren isim oldu. Golcü futbolcu karşılaşma sonrası maçla ilgili değil İdlib'de gerçekleşen hain saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Burak Yılmaz'ın açıklamaları...

Maçla alakalı bir şey konuşmak istemiyorum. Bugün çok çok üzüntülüyüz. Türkiye liglerindeki oyuncularla telefon trafiği yaşadık, hepsi çok üzgün. Haince, kalleşçe yapılan saldırıda Mehmetçiklerimiz şehit oldu. Ailelerin, bizim içimiz yandı.

Devletimiz ne isterse onlarlayız. Maddi, manevi... ne isterlerse yaparız. Unutmasınlar ki ülkemiz bu kalleşlikler karşısında tek yürek olur. Tribünde bir pankart vardı 'Bir ölürüz, bin doğarız' diye. Biz bir bütünüz.