Burak Yılmaz ağrıyla oynadı şovunu yaptı!

Süper Lig’de 29. haftanın açılış maçında İttifak Holding Konyaspor’u konuk eden Beşiktaş’ta önceki gün sakatlığı bulunduğu açıklanan Jeremain Lens, karşılaşmaya sürpriz bir şekilde ilk 11’de başladı. Sağ arka adalesinde ağrı hissetmesi sebebiyle Konya karşısında riske edilmesi beklenmeyen Hollandalı kanat oyuncusu, takımını yalnız bırakmadı. Konuyla ilgili olarak maç öncesinde yayıncı kuruluşa konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kulüpte 2 oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından Lens’in sahada olmak istediğini kendisine ilettiğini ve yıldız futbolcuya ilk 11’de görev verdiğini söyledi.

Ertuğrul’u avladı

Beşiktaş formasıyla Konyaspor karşılaşmasına oldukça istekli başlayan Lens, ilk yarıda istediği pozisyonları yakalayamasa da ikinci yarıda farkını gösterdi. 32 yaşındaki futbolcu, 52. dakikada Burak Yılmaz’ın Konyaspor ceza sahası önüne doğru gönderdiği topa iyi hareketlenip 2 rakip oyuncunun arasından yaptığı aşırtma vuruşla Ertuğrul Taşkıran’ı avladı. Bu golün ardından büyük sevinç yaşayan Lens, 70. dakikada yerini Tyler Boyd’a bıraktı.

Klas golle alkışları topladı!

Sağ arka adalesinde ağrı hissetmesi sebebiyle Konyaspor karşısında riske edilmemesi beklenen Lens, hocası Sergen Yalçın’la konuşup formayı kaptı. Mücadeleye ilk 11’de başlayan Hollandalı futbolcu, 52. dakikada attığı klas golle alkışları topladı.

Burak Yılmaz, Jeremain Lens’in attığı gol sonrasında takım arkadaşının sevincini böyle paylaştı. Hollandalı oyuncuya gol pasını veren isim olan Burak, 90 dakikayı 2 asistle tamamladı.



