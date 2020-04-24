Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcusu Burak Yılmaz, IG TV'de Bülent Ülgen'in sorularını yanıtladı. 'Trabzonspor ve Galatasaray'da Beşiktaşlı olduğumu bilirlerdi' diyen Burak, "Trabzonspor beni tekrardan Türk futboluna kazandırdı. Belki ikinci lige gidecek adamdım ama beni aldılar ve Türk futboluna kazandırdılar. O yüzden Trabzonspor formasını öptüm. Galatasaray da beni Avrupa'ya taşıdı. Avrupa çapında bir oyuncu olmamı sağladılar." diye konuştu.

20 yaşında Beşiktaş'a transfer olma sürecini de anlatan tecrübeli isim, "Antalyaspor'dayken Menderes Türel bana 'Seni Beşiktaş, Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray istiyor. Nereye gitmek istersen oraya göndereceğim' dedi. Ben de 'Beşiktaş'tan başka bir yere gitmem' dedim. Beşiktaşlılığım sorgulanmasın. Gençken hatalarım oldu. Beşiktaş'tan gönderildim, Fenerbahçe'den gönderildim, Eskişehirspor'dan gönderildim. Galatasaray ve Trabzonspor, Avrupa çapında bir oyuncu olmamı sağladı" ifadelerini kullandı.

35 gündür evde olduğunu ve hayatında ilk kez bu kadar uzun süre evden çıkmadığını belirten kaptan, "Yaklaşık 35 gündür evdeyim. Hayatımda belki de ilk kez bu kadar uzun süre evde kaldım. Artık işimizi çok özledik. Pskiolojik olarak da çok yorulduk ama sağlam kalmaya ve evde inatla kalmaya devam etmeliyiz." dedi ve ekledi;

'Sergen Hoca'yı da küçükken çok izledim'

"Sergen Hoca'yı da küçükken çok izledim. Başımızda hoca olmasıyla bu sözlerimin alakası yok. Onunla iyi bir diyaloğumuz var. Hocalığı da olumlu anlamda beni çok şaşırttı. Üzerimizden elini çekmiyor."

'N'Koudou uzun yıllar Beşiktaş'a katkı yapacaktır'

''N'Koudou gibi bir arkadaşım olduğu için çok şanslıyım. Çok şanslı, çok yetenekli, çok temiz bir çocuk. Zaman zaman ona takılıyorum. 'Asist yapmıyorsun bana' diye takılınca o da bana 'Ben veriyorum, sen atmıyorsun' diyor. N'Koudou uzun yıllar Beşiktaş'a katkı yapacaktır. sürekli gülüyor, Allah onu ağlatmasın. Birbirimizi özledik, tüm takım özledi. WhatsApp grubundan sürekli konuşuyoruz. Sürekli Play Station oynuyorlar, iletişimdeyiz her dakika."

'Trabzonspor formasıyla İnönü'ye geldim...'

''Kalbimin en ortada yerinde büyük bir yangın var alevler içinde' en çok bu marşı seviyorum. Trabzonspor formasıyla İnönü'ye geldim, ilk o gün söylediler, tüylerim diken diken oldu. Kendi yazdığım Beşiktaş besteleri de var ama burada söyleyemem."

"Bu dönemde ne isterseniz yaparım" dedim'

"Geçmişe dair yüklü bir alacağım var ama başkanla konuştuk ve ileri bir tarihe erteledik. Beş gün önce başkanımızı gördüm, "Bu dönemde ne isterseniz yaparım" dedim. Daha ne yapabilirim? Ne parası, ne pulu! Ben böyle bir insan değilim, böyle bir şekilde gündeme gelmek istemiyorum.''