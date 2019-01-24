Ara transfer döneminde Trabzonspor’dan Beşiktaş’a transfer olan Burak Yılmaz, Siyah- Beyazlılar’daki ilk maçına geçen hafta Akhisarspor karşısında çıkmıştı. 2006-08 yılları arasında Kara Kartal’da forma giyen tecrübeli futbolcu, tam 12 yıl sonra Dolmabahçe’de görev yapacak.

Burak, son olarak 2 Aralık 2007’de o zamanki adıyla İnönü Stadı’nda Çaykur Rizespor’la oynanan maça sonradan dahil olmuş, sezonun ikinci yarısında da Manisaspor’a gönderilmişti.

Hedefi golle başlamak

Deneyimli futbolcu, uzun bir dönemin ardından Beşiktaş taraftarının önüne çıkıp Vodafone Park’ta Erzurumspor karşılaşmasında takımına zaferi getiren isim olmaya çalışacak. Akhisar karşılaşmasında Beşiktaşlı taraftarlardan tepki gören Burak, iç sahada atacağı gollerle Siyah- Beyazlılar’la barışmayı hedefliyor.